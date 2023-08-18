Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси раскритиковал "ПСЖ" и рассказал об адаптации в США arrow

Месси раскритиковал "ПСЖ" и рассказал об адаптации в США

18 августа 2023 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси раскритиковал "ПСЖ" и рассказал об адаптации в США
Лионель Месси общается с журналистами. Фото: Reuters/Jim Rassol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил период карьеры во французском "ПСЖ". Помимо этого футболист поделился мнением о жизни в Майами. 

Слова Месси могут оскорбить болельщиков "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Foot11

Читайте также:

Летом 2023 года Лионель Месси перешел в американский клуб "Интер Майами". Его контракт с "ПСЖ" подошел к концу. Французы хотели сохранить аргентинца в составе, но так и не сумели убедить его продлить соглашение. 

Что сказал Месси? 

Чуть больше двух лет назад аргентинец был вынужден принять приглашение "ПСЖ" после того, как "Барселона" не сумела продлить с ним контракт. За два сезона Лионелю. Месси не удалось выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов. При этом футболист неоднократно конфликтовал с болельщиками "ПСЖ", которые несколько раз протестовали против его присутствия в команде. 

Лионель Месси
Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: Reuters/Bill Streicher

"Я не получил в "ПСЖ" того, что хотел. Возможно, мой переход туда был ошибкой. Все произошло очень быстро и было тяжело привыкнуть к переменам после стольких лет в "Барселоне". Эти два года — совсем не то, чего я хотел", — рассказал Лионель Месси. 

Также аргентинец положительно оценил первые месяцы в "Интере". Он заявил, что в США его семьей лучше, чем они с супругой могли представить. 

Месси может выиграть первый трофей с "Интером" уже в ближайшее воскресенье. Клуб из Майами сыграет с "Нэшвиллом" в финале Кубка Лиг. 

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса. 

Лунин может продолжить карьеру в английском гранде

Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне. 

Боец "Азова" пригрозил болельщикам "Ариса" после матча с "Динамо". 

Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом. 

"Шахтер" переедет в Германию: что известно. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз