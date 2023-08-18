Месси раскритиковал "ПСЖ" и рассказал об адаптации в США

Лионель Месси общается с журналистами. Фото: Reuters/Jim Rassol

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил период карьеры во французском "ПСЖ". Помимо этого футболист поделился мнением о жизни в Майами.

Слова Месси могут оскорбить болельщиков "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Foot11.

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Летом 2023 года Лионель Месси перешел в американский клуб "Интер Майами". Его контракт с "ПСЖ" подошел к концу. Французы хотели сохранить аргентинца в составе, но так и не сумели убедить его продлить соглашение.

Что сказал Месси?

Чуть больше двух лет назад аргентинец был вынужден принять приглашение "ПСЖ" после того, как "Барселона" не сумела продлить с ним контракт. За два сезона Лионелю. Месси не удалось выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов. При этом футболист неоднократно конфликтовал с болельщиками "ПСЖ", которые несколько раз протестовали против его присутствия в команде.

Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: Reuters/Bill Streicher

"Я не получил в "ПСЖ" того, что хотел. Возможно, мой переход туда был ошибкой. Все произошло очень быстро и было тяжело привыкнуть к переменам после стольких лет в "Барселоне". Эти два года — совсем не то, чего я хотел", — рассказал Лионель Месси.

Также аргентинец положительно оценил первые месяцы в "Интере". Он заявил, что в США его семьей лучше, чем они с супругой могли представить.

Месси может выиграть первый трофей с "Интером" уже в ближайшее воскресенье. Клуб из Майами сыграет с "Нэшвиллом" в финале Кубка Лиг.

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