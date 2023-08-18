Месси раскритиковал "ПСЖ" и рассказал об адаптации в США
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил период карьеры во французском "ПСЖ". Помимо этого футболист поделился мнением о жизни в Майами.
Слова Месси могут оскорбить болельщиков "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Foot11.
Летом 2023 года Лионель Месси перешел в американский клуб "Интер Майами". Его контракт с "ПСЖ" подошел к концу. Французы хотели сохранить аргентинца в составе, но так и не сумели убедить его продлить соглашение.
Что сказал Месси?
Чуть больше двух лет назад аргентинец был вынужден принять приглашение "ПСЖ" после того, как "Барселона" не сумела продлить с ним контракт. За два сезона Лионелю. Месси не удалось выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов. При этом футболист неоднократно конфликтовал с болельщиками "ПСЖ", которые несколько раз протестовали против его присутствия в команде.
"Я не получил в "ПСЖ" того, что хотел. Возможно, мой переход туда был ошибкой. Все произошло очень быстро и было тяжело привыкнуть к переменам после стольких лет в "Барселоне". Эти два года — совсем не то, чего я хотел", — рассказал Лионель Месси.
Также аргентинец положительно оценил первые месяцы в "Интере". Он заявил, что в США его семьей лучше, чем они с супругой могли представить.
Месси может выиграть первый трофей с "Интером" уже в ближайшее воскресенье. Клуб из Майами сыграет с "Нэшвиллом" в финале Кубка Лиг.
Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.
Лунин может продолжить карьеру в английском гранде.
Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.
Боец "Азова" пригрозил болельщикам "Ариса" после матча с "Динамо".
Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом.
"Шахтер" переедет в Германию: что известно.