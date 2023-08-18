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Мессі розкритикував "ПСЖ" і розповів про адаптацію у США

18 серпня 2023 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі розкритикував "ПСЖ" і розповів про адаптацію у США
Ліонель Мессі спілкується із журналістами. Фото: Reuters/Jim Rassol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив період кар'єри у французькому "ПСЖ". Крім цього, футболіст поділився думкою про життя в Маямі.

Слова Мессі можуть образити уболівальників "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Foot11.

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Влітку 2023 року Ліонель Мессі перейшов до американського клубу "Інтер Маямі". Його контракт із "ПСЖ" добіг кінця. Французи хотіли зберегти аргентинця у складі, але не зуміли переконати його продовжити угоду.

Що сказав Мессі?

Трохи більше, ніж два роки тому аргентинець був змушений прийняти запрошення "ПСЖ" після того, як "Барселона" не змогла продовжити з ним контракт. За два сезони Ліонелю. Мессі не вдалося виграти з паризьким клубом Лігу чемпіонів. При цьому футболіст неодноразово конфліктував з уболівальниками "ПСЖ", які кілька разів протестували проти його присутності у команді.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі у матчі за "Інтер". Фото: Reuters/Bill Streicher

"Я не отримав у "ПСЖ" того, що хотів. Можливо, мій перехід туди був помилкою. Все сталося дуже швидко і було важко звикнути до змін після стільки років у "Барселоні". Ці два роки зовсім не те, чого я хотів", — розповів Ліонель Мессі.

Також аргентинець позитивно оцінив перші місяці в "Інтері". Він заявив, що у США його сім'єю краще, ніж вони з дружиною могли уявити.

Мессі може виграти перший трофей з "Інтером" вже найближчої неділі. Клуб із Маямі зіграє з "Нешвіллом" у фіналі Кубка Ліг.

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