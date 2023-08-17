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Мессі став суперником Холанда у боротьбі за престижну премію

17 серпня 2023 17:10
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Мессі став суперником Холанда у боротьбі за престижну премію
Ерлінг Холанд виграв кілька трофеїв у "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Стали відомі головні номінанти на звання "Найкращого гравця року" за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). До списку основних претендентів опинилися три зірки світового футболу.

Фаворитом номінації експерти вважають Ліонеля Мессі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Урочиста церемонія вручення призу "Найкращому футболісту року" за версією УЄФА відбудеться 31 серпня на церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Визначились три основні кандидати на цей престижний індивідуальний трофей.

Хто може стати гравцем року?

Головними номінантами на нагороду від УЄФА стали Ліонель Мессі ("ПСЖ", "Інтер Маямі" та збірна Аргентини), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті" та збірна Норвегії) та Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті" та збірна Бельгії).

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Eric Hartline

Спочатку для голосування було складено короткий список гравців на основі їхніх виступів у сезоні 2022/2023. Після цього проголосували тренери клубів, які минулого сезону брали участь у міжнародних турнірах. Причому цим тренерам було заборонено голосувати за гравців зі своїх клубів.

За результатами голосування і сформовано список трьох основних кандидатів.

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