Мессі став суперником Холанда у боротьбі за престижну премію

Ерлінг Холанд виграв кілька трофеїв у "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Стали відомі головні номінанти на звання "Найкращого гравця року" за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). До списку основних претендентів опинилися три зірки світового футболу.

Фаворитом номінації експерти вважають Ліонеля Мессі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Урочиста церемонія вручення призу "Найкращому футболісту року" за версією УЄФА відбудеться 31 серпня на церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Визначились три основні кандидати на цей престижний індивідуальний трофей.

Хто може стати гравцем року?

Головними номінантами на нагороду від УЄФА стали Ліонель Мессі ("ПСЖ", "Інтер Маямі" та збірна Аргентини), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті" та збірна Норвегії) та Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті" та збірна Бельгії).

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Eric Hartline

Спочатку для голосування було складено короткий список гравців на основі їхніх виступів у сезоні 2022/2023. Після цього проголосували тренери клубів, які минулого сезону брали участь у міжнародних турнірах. Причому цим тренерам було заборонено голосувати за гравців зі своїх клубів.

За результатами голосування і сформовано список трьох основних кандидатів.

Нагадаємо, Мірча Луческу може отримати зіркового гравця, за якого заплатять великі гроші.

"Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться.

Циганков розповів про сильні та слабкі сторони Довбика.

Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Зібрав речі та втік з України: клуб УПЛ після обстрілу залишився без легіонера.