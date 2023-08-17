Месси стал соперником Холанда в борьбе за престижную премию

Эрлинг Холанд выиграл несколько трофеев в "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Стали известны главные номинанты на звание "Лучшего игрока года" по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В список основных претендентов оказались три звезды мирового футбола.

Фаворитом номинации эксперты считают Лионеля Месси, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Торжественная церемония вручения приза "Лучшему футболисту года" по версии УЕФА состоится 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Определились три основных кандидата на этот престижный индивидуальный трофей.

Кто может стать игроком года?

Главными номинантами на награду от УЕФА стали Лионель Месси ("ПСЖ", "Интер Майами" и сборная Аргентины), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и сборная Норвегии) и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии).

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Eric Hartline

Изначально для голосования был составлен короткий список игроков на основе их выступлений в сезоне 2022/2023. После этого проголосовали тренеры клубов, которые в прошлом сезоне принимали участие в международных турнирах. Причем этим тренерам было запрещено голосовать за игроков из своих клубов.

По результатам голосования и был сформирован список трех основных кандидатов.

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