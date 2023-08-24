"Интер Майами" с Месси и Кривцовым вышел в финал Кубка США

Лионель Месси. Фото: "Интер Майами"

В полуфинале Открытого кубка США "Интер Майами" сыграл против "Цинциннати". В составе гостей отыграл весь матч украинский центральный защитник Сергей Кривцов

"Интер Майами" обыграл "Цинциннати" со счетом 3:3, 5:4 по пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что этот матч стал первым, в котором не забил звездный аргентинец Лионель Месси.

Месси сделал два гола

"Интер Майами" первым пропустил два мяча. Сначала на 18-й минуте отличился Лусиано Акоста, а на 53-й удвоил преимущество Брэндон Васкес.

После второго пропущенного мяча включился Месси, который сначала ассистировал Леонарде Кампане на 68-й минуте, а затем ему же на 97-й. Командам пришлось играть два дополнительные таймы, в которых сначала Джозеф Мартинес вывел "Интер Майами" вперед, а затем Юя Кубо сравнял счет.

В серии пенальти "Интер Майами" выиграл, а Месси забил первым в своей команде.

Отметим, что теперь в активе у Лионеля в 8 матчах за "Интер" 10 мячей и 3 голевых передачи.

Кривцов сыграл 120 минут и получил желтую карточку.

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