Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец

Лионель Месси после матча. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Лидер американской команды "Интер Майами" Лионель Месси нарушил правила Высшей лиги футбола США (MLS). Звездный статус не поможет ему избежать наказания.

Аргентинец может быть оштрафован, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com.

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Аргентинский футболист Лионель Месси дебютировал в MLS. Он помог "Интеру" обыграть на выезде "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 2:0. На счету 36-летнего ветерана второй гол.

Какое правило нарушил Месси?

Однако после матча аргентинец нарушил регламент MLS. Звездный футболист отказался принять участие в пресс-конференции с журналистами, хотя был обязан это сделать.

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Brad Penner

По итогам инцидента Лионеля Месси могут оштрафовать. Заслуги и регалии футболиста при этом не будут приниматься во внимание. В случае повторного нарушения аргентинец может быть дисквалифицирован на один поединок.

Победа над командой из Нью-Йорка помогла "Интеру" прервать неудачную серию из 11 поединков без побед. Следующий поединок команда Херардо Мартино проведет 31 августа против "Нэшвилла".

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