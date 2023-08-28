Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец arrow

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец

28 августа 2023 09:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец
Лионель Месси после матча. Фото: Reuters/Vincent Carchietta
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер американской команды "Интер Майами" Лионель Месси нарушил правила Высшей лиги футбола США (MLS). Звездный статус не поможет ему избежать наказания. 

Аргентинец может быть оштрафован, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com

Читайте также:

Аргентинский футболист Лионель Месси дебютировал в MLS. Он помог "Интеру" обыграть на выезде "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 2:0. На счету 36-летнего ветерана второй гол. 

Какое правило нарушил Месси? 

Однако после матча аргентинец нарушил регламент MLS. Звездный футболист отказался принять участие в пресс-конференции с журналистами, хотя был обязан это сделать. 

Лионель Месси
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Brad Penner

По итогам инцидента Лионеля Месси могут оштрафовать. Заслуги и регалии футболиста при этом не будут приниматься во внимание. В случае повторного нарушения аргентинец может быть дисквалифицирован на один поединок. 

Победа над командой из Нью-Йорка помогла "Интеру" прервать неудачную серию из 11 поединков без побед. Следующий поединок команда Херардо Мартино проведет 31 августа против "Нэшвилла".  

Напомним, "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер. 

Мирча Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала. 

Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии. 

Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз