Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб
Основной вратарь португальской "Бенфики" Одиссеас Влаходимос в шаге от ухода в английскую Премьер-лигу. Им интересуются сразу два клуба.
В случае ухода голкипера место в воротах "орлов" займет Анатолий Трубин, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
Одиссеас Влаходимос готовится к переезду на Туманный Альбион. Английский "Ноттингем Форест" хочет как можно быстрее заключить контракт с голкипером сборной Греции. Если этот переход состоится, то основным вратарем "Бенфики" станет Анатолий Трубин.
Шанс для Трубина
Несколько недель назад украинский голкипер перешел в португальский клуб за десять миллионов евро. Также "Шахтер" получит за своего воспитанника 40% от последующей перепродажи.
Трубин продолжает "сидеть за спиной" Влаходимоса, но скоро может изменить статус в лиссабонской команде. Одиссеас перейдет либо в "Ноттингем Форест", либо в "Манчестер Юнайтед". Оба клуба сделали предложения по греческому футболисту, однако "Бенфика" вступила в торги, чтобы заработать большую сумму на его продаже.
Влаходимос играет в составе "Бенфики" с 2018 года. Его контракт с лиссабонцами будет действовать еще четыре года.
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