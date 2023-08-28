Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб arrow

Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб

28 августа 2023 21:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Основной вратарь португальской "Бенфики" Одиссеас Влаходимос в шаге от ухода в английскую Премьер-лигу. Им интересуются сразу два клуба.

В случае ухода голкипера место в воротах "орлов" займет Анатолий Трубин, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо

Читайте также:

Одиссеас Влаходимос готовится к переезду на Туманный Альбион. Английский "Ноттингем Форест" хочет как можно быстрее заключить контракт с голкипером сборной Греции. Если этот переход состоится, то основным вратарем "Бенфики" станет Анатолий Трубин. 

Шанс для Трубина 

Несколько недель назад украинский голкипер перешел в португальский клуб за десять миллионов евро. Также "Шахтер" получит за своего воспитанника 40% от последующей перепродажи. 

Анатолий Трубин
Трубин ловит мяч. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин продолжает "сидеть за спиной" Влаходимоса, но скоро может изменить статус в лиссабонской команде. Одиссеас перейдет либо в "Ноттингем Форест", либо в "Манчестер Юнайтед". Оба клуба сделали предложения по греческому футболисту, однако "Бенфика" вступила в торги, чтобы заработать большую сумму на его продаже. 

Влаходимос играет в составе "Бенфики" с 2018 года. Его контракт с лиссабонцами будет действовать еще четыре года. 

Напомним, Усик обратился к Фьюри после победы над Дюбуа. 

Киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Малиновский не впечатлил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа". 

Магучих рассказала, как Усик вдохновил ее на победу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз