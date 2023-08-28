Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Основной вратарь португальской "Бенфики" Одиссеас Влаходимос в шаге от ухода в английскую Премьер-лигу. Им интересуются сразу два клуба.

В случае ухода голкипера место в воротах "орлов" займет Анатолий Трубин, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Читайте также:

Одиссеас Влаходимос готовится к переезду на Туманный Альбион. Английский "Ноттингем Форест" хочет как можно быстрее заключить контракт с голкипером сборной Греции. Если этот переход состоится, то основным вратарем "Бенфики" станет Анатолий Трубин.

Шанс для Трубина

Несколько недель назад украинский голкипер перешел в португальский клуб за десять миллионов евро. Также "Шахтер" получит за своего воспитанника 40% от последующей перепродажи.

Трубин ловит мяч. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин продолжает "сидеть за спиной" Влаходимоса, но скоро может изменить статус в лиссабонской команде. Одиссеас перейдет либо в "Ноттингем Форест", либо в "Манчестер Юнайтед". Оба клуба сделали предложения по греческому футболисту, однако "Бенфика" вступила в торги, чтобы заработать большую сумму на его продаже.

Влаходимос играет в составе "Бенфики" с 2018 года. Его контракт с лиссабонцами будет действовать еще четыре года.

Напомним, Усик обратился к Фьюри после победы над Дюбуа.

Киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер.

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец.

Малиновский не впечатлил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа".

Магучих рассказала, как Усик вдохновил ее на победу.