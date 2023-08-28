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Малиновский не впечатлил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа"

28 августа 2023 12:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский не впечатлил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа"
Руслан Малиновский борется с соперником. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский впервые вышел на поле в футболке нового клуба. Его дебютный поединок за "Дженоа" оказался не слишком удачным для игрока. 

Малиновский практически ничем не запомнился на поле, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино выпустил Руслана Малиновского в основном составе на выездной поединок второго тура против "Лацио". Однако украинец не сумел проявить на поле своих лучших качеств. 

Отзывы об игре Малиновского 

Украинский хавбек вышел на поле в основном составе "Дженоа" и провел в матче 70 минут. За это время он не отличился результативными действиями. "Грифоны" победили со счетом 1:0 благодаря голу, который на 16 минуте забил Матео Ретеги. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский уходит с поля. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Мнения болельщиков "Дженоа" о дебюте Малиновского разделились. Одни фаны считают, что руководство клуба зря поверило в 30-летнего футболиста. Руслана раскритиковали за пассивность и отсутствие скорости. Другая часть болельщиков призвала дать новичку время для адаптации в команде. 

Дженоа
Оценки в матче "Лацио" против "Дженоа". Скриншот WhoScored

При этом Руслан Малиновский получил оценку 6,2 балла от статистического портала WhoScored. Это худший результат среди всех игроков "Дженоа", который вышли на поле в основном составе. 

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