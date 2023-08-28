Малиновский не впечатлил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа"
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский впервые вышел на поле в футболке нового клуба. Его дебютный поединок за "Дженоа" оказался не слишком удачным для игрока.
Малиновский практически ничем не запомнился на поле, сообщает портал Новини.LIVE.
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино выпустил Руслана Малиновского в основном составе на выездной поединок второго тура против "Лацио". Однако украинец не сумел проявить на поле своих лучших качеств.
Отзывы об игре Малиновского
Украинский хавбек вышел на поле в основном составе "Дженоа" и провел в матче 70 минут. За это время он не отличился результативными действиями. "Грифоны" победили со счетом 1:0 благодаря голу, который на 16 минуте забил Матео Ретеги.
Мнения болельщиков "Дженоа" о дебюте Малиновского разделились. Одни фаны считают, что руководство клуба зря поверило в 30-летнего футболиста. Руслана раскритиковали за пассивность и отсутствие скорости. Другая часть болельщиков призвала дать новичку время для адаптации в команде.
При этом Руслан Малиновский получил оценку 6,2 балла от статистического портала WhoScored. Это худший результат среди всех игроков "Дженоа", который вышли на поле в основном составе.
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