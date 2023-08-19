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Малиновский вернулся в Серию А и официально стал игроком "Дженоа"

19 августа 2023 20:29
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский вернулся в Серию А и официально стал игроком "Дженоа"
Руслан будет играть в "Дженоа" под 18-м номером. Фото: Twitter/Genoa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Еще один громкий переход этого трансферного окна совершил игрок сборной Украины Руслан Малиновский . Он вернулся из "Марселя" в Чемпионат Италии и теперь будет выступать за "Дженоа".

Клуб официально об этом сообщил на своих страницах в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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Таким образом, Малиновский переходит в клуб, в котором не лучшие воспоминания оставил другой украинец. Напомним, в свое время Андрей Шевченко провел худшие 2 месяца своей тренерской карьеры именно у "Дженоа". После этого генуэзцы вылетели в Серию В.

Повторение сценария

Теперь, как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, "Грифоны" берут Малиновского в аренду с правом выкупа за 10 млн. евро. Хавбек по схожему сценарию переходил в "Марсель" из "Аталанты", но закрепиться во Франции не удалось.

Через полгода полузащитник сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист, а затем оказался ненужным новому тренеру провансальцев Марселино.

А вот у Италии у него лучшие показатели — 115 матчей и 23 гола за 4 сезона в "Аталанте" и вот есть шанс улучшить статистику.

Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Добавим, что "Дженоа" в прошлом сезоне провела в Серии В и по итогам чемпионата завоевала право вернуться в элиту.

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