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Малиновський 19 серпня відвідає гру свого нового клубу

17 серпня 2023 20:20
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Агабекян Карен
редактор
Малиновський 19 серпня відвідає гру свого нового клубу
Руслан Малиновський. Фото: Get French Football
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Агабекян Карен
редактор

"Марсель" завершив переговори з клубом, у який влітку погодиться віддати українця Руслана Малиновського. Тепер переговори має розпочати футболіст.

Якщо вдасться домовитися з Русланом, а все до того йде, то він повернеться до Серії А, повідомляє Pianeta Genoa 1893.

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На Малиновського в це літнє трансферне вікно також претендували "Торіно", "Болонья", "Монца" та "Бешикташ". Турки зробили найкращу пропозицію, але вони не змогли задовольнити потреби "Марселя".

По трансферу майже усунули всі нюанси

За інформацією джерела, всі нюанси з трансферу вже вирішені, і футболіст 19 серпня відвідає матч першого туру Серії А проти "Фіорентини".

У зв'язку з повідомленням джерела постають питання, оскільки, навіщо чекати 19 серпня, а не підписати контракт і дебютувати в суботу? Ймовірно, у сторін ще залишилися нюанси щодо особистого контракту, але всі впевнені у тому, що їх вирішать.

Також підтверджується інформація про те, що Малиновський перейде до клубу на правах оренди з правом викупу.

Нагадаємо, Мірча Луческу може отримати зіркового гравця, за якого заплатять великі гроші.

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