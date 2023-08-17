Малиновский 19 августа посетит игру своего нового клуба

Руслан Малиновский. Фото: Get French Football

"Марсель" завершил переговоры с клубом, в который летом согласится отдать украинца Руслана Малиновского. Теперь переговоры должен начать футболист.

Если удастся договориться с Русланом, а все к тому идет, то он вернется в Серию А, сообщает Pianeta Genoa 1893.

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На Малиновского в это летнее трансферное окно также претендовали "Торино", "Болонья", "Монца" и "Бешикташ". Турки сделали лучшее предложение, но они не смогли удовлетворить потребности "Марселя".

По трансферу почти устранили все нюансы

По информации источника, Все нюансы по трансферу уже решены, и футболист 19 августа посетит матч первого тура Серии А против "Фиорентины".

В связи с сообщением источника, появляются вопросы, поскольку зачем ждать 19 августа, а не подписать контракт и дебютировать в субботу? Вероятно, у сторон еще остались вопросы по личному контракту, но все уверены в том, что их решат.

Также подтверждается информация о том, что Малиновский перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

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