Малиновский 19 августа посетит игру своего нового клуба
"Марсель" завершил переговоры с клубом, в который летом согласится отдать украинца Руслана Малиновского. Теперь переговоры должен начать футболист.
Если удастся договориться с Русланом, а все к тому идет, то он вернется в Серию А, сообщает Pianeta Genoa 1893.
На Малиновского в это летнее трансферное окно также претендовали "Торино", "Болонья", "Монца" и "Бешикташ". Турки сделали лучшее предложение, но они не смогли удовлетворить потребности "Марселя".
По трансферу почти устранили все нюансы
По информации источника, Все нюансы по трансферу уже решены, и футболист 19 августа посетит матч первого тура Серии А против "Фиорентины".
В связи с сообщением источника, появляются вопросы, поскольку зачем ждать 19 августа, а не подписать контракт и дебютировать в субботу? Вероятно, у сторон еще остались вопросы по личному контракту, но все уверены в том, что их решат.
Также подтверждается информация о том, что Малиновский перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.
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