Маліновський повернувся в Серію А та офіційно став гравцем "Дженоа"

Руслан гратиме в "Дженоа" під 18-м номером. Фото: Twitter/Genoa

Ще один гучний перехід цього трансферного вікна здійснив гравець збірної України Руслан Маліновський. Він повернувся з "Марселя" до Чемпіонату Італії та тепер виступатиме за "Дженоа".

Клуб офіційно про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Таким чином він переходить у клуб, в якому не найкращі спогади залишив інший українець. Нагадаємо, свого часу Андрій Шевченко провів найгірші 2 місяці своєї тренерської кар'єри саме у "Дженоа". Після цього генуезці вилетіли у Серією В.

Повторення сценарію

Тепер, як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, "Грифони" беруть Маліновського в оренду із правом викупу за 10 млн євро. Хавбек за схожим сценарієм переходив до “Марселя” з “Аталанти”, але закріпитися у Франції не вдалося.

Official, confirmed. Ruslan Malinovskyi leaves Olympique Marseille and joins Genoa on loan with €10m buy option clause. 🔴🔵🇺🇦 pic.twitter.com/oYs2qOCoPE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023

За півроку півзахисник зіграв 23 матчі, забив 2 голи та віддав 1 асист, а потім виявився непотрібним новому тренеру провансальців Марселіно.

А от в Італії в нього кращі показники — 115 матчів та 23 голи за 4 сезони в "Аталанті" і от є шанс поліпшити статистику.

Його контракт із французами діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

Додамо, що “Дженоа” минулого сезону провела в Серії В і за підсумками чемпіонату виборола право повернутися в еліту.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Гаррі Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного гола.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Мудрика можуть обміняти на іншого футболіста: про кого йдеться.

Київське "Динамо" готується до рекордного трансферу: хтось посилить команду.