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Маліновський повернувся в Серію А та офіційно став гравцем "Дженоа"

19 серпня 2023 20:29
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський повернувся в Серію А та офіційно став гравцем "Дженоа"
Руслан гратиме в "Дженоа" під 18-м номером. Фото: Twitter/Genoa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ще один гучний перехід цього трансферного вікна здійснив гравець збірної України Руслан Маліновський. Він повернувся з "Марселя" до Чемпіонату Італії та тепер виступатиме за "Дженоа".

Клуб офіційно про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

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Таким чином він переходить у клуб, в якому не найкращі спогади залишив інший українець. Нагадаємо, свого часу Андрій Шевченко провів найгірші 2 місяці своєї тренерської кар'єри саме у "Дженоа". Після цього генуезці вилетіли у Серією В.

Повторення сценарію

Тепер, як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, "Грифони" беруть Маліновського в оренду із правом викупу за 10 млн євро. Хавбек за схожим сценарієм переходив до “Марселя” з “Аталанти”, але закріпитися у Франції не вдалося.

За півроку півзахисник зіграв 23 матчі, забив 2 голи та віддав 1 асист, а потім виявився непотрібним новому тренеру провансальців Марселіно.

А от в Італії в нього кращі показники — 115 матчів та 23 голи за 4 сезони в "Аталанті" і от є шанс поліпшити статистику.

Його контракт із французами діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

Додамо, що “Дженоа” минулого сезону провела в Серії В і за підсумками чемпіонату виборола право повернутися в еліту.

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