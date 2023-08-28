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Маліновський не вразив уболівальників: українець провалив дебют у "Дженоа"

28 серпня 2023 12:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський не вразив уболівальників: українець провалив дебют у "Дженоа"
Руслан Маліновський бореться із суперником. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський уперше вийшов на поле у футболці нового клубу. Його дебютний поєдинок за "Дженоа" виявився не надто вдалим для гравця.

Маліновський практично нічим не запам'ятався на полі, повідомляє портал Новини LIVE.

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Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно випустив Руслана Маліновського в основному складі на виїзний поєдинок другого туру проти "Лаціо". Проте українець не зумів виявити на полі своїх найкращих якостей.

Відгуки про гру Маліновського

Український хавбек вийшов на поле в основному складі "Дженоа" та провів у матчі 70 хвилин. За цей час він не відзначився результативними діями. "Грифони" перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу, який на 16-й хвилині забив Матео Ретегі.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський йде з поля. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Думки вболівальників "Дженоа" щодо дебюту Маліновського розділилися. Одні фани вважають, що керівництво клубу даремно повірило у 30-річного футболіста. Руслана розкритикували за пасивність та відсутність швидкості. Інша частина вболівальників закликала дати новачкові час для адаптації до команди. 

Дженоа
Оцінки за матч "Лаціо" проти "Дженоа". Скриншот WhoScored

Руслан Маліновський отримав оцінку 6,2 бала від статистичного порталу WhoScored. Це найгірший результат серед усіх гравців "Дженоа", який вийшли на поле в основному складі.

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