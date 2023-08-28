Магучіх розповіла, як Усик надихнув її на перемогу

Ярослава Магучіх із золотою медаллю. Фото: REUTERS/Marton Monus

Спортсменка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Це перша нагорода найвищої гідності українки на таких турнірах.

Магучіх прокоментувала перемогу та розповіла, хто її надихнув, в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучіх стала тріумфаторкою чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики, що відбувся у Будапешті (Угорщина). 21-річна спортсменка вперше у кар'єрі виграла золоту медаль. Під час церемонії нагородження дівчина не приховувала радості.

Що сказала Магучіх?

Ярослава взяла участь у третьому поспіль чемпіонаті світу з легкої атлетики. Після двох поспіль срібних медалей Магучіх зуміла здобути "золото". Українка продемонструвала результат 2,1 метра. Це не стало для неї рекордом, але спортсменка не має наміру зупинятися на досягнутому.

Ярослава Магучіх на п'єдесталі. Фото: REUTERS/Marton Monus

"Я їхала на цей турнір за золотою медаллю. Це перше "золото" для України у жіночих стрибках у висоту за 24 роки. Я дуже щаслива. Ще й Усик виграв у бою з Дюбуа цього вечора, тож я була налаштована на перемогу. хотілося відставати", — розповіла Ярослава Магучіх.

Спортсменка заявила, що золота медаль мотивує її працювати далі, прагнути досягнення нових результатів. Ярослава зізналася, що хотіла взяти результат 2,07 метра, але повернеться до цього питання на наступних турнірах.

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