Могучих выиграла "золото" для Украины на чемпионате мира впервые за 10 лет

Ярослава Магучих с флагом Украины. Фото: Reuters

В Венгрии, в Будапеште, прошел финал по прыжкам в высоту в рамках чемпионата мира-2023 по легкой атлетике. В решающем дне соревнования принимали участие две украинки — Ярослав Магучих и Ирина Геращенко.

Подробности выступления в материале Новини.LIVE.

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Могучих сумела показать результат — 2.01 м, который позволил ей получить золотую медаль. Также украинская спортсменка получила лицензию, позволяющую ей выступить на Олимпиаде-2024.

Могучих поздравляют с победой. Фото: Reuters

Добавим, что Ярослава выиграла первую золотую медаль Украины на ЧМ за последние 10 лет.

Геращенко стала пятой

Второе место заняла представительница Австралии Элеанор Паттерсон. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Никола Олислагерс.

Ирина Геращенко прыгнула на 1.94 м и заняла пятое место в финале.

До этого Бех-Романчук завоевала "серебро" на ЧМ-2023 по легкой атлетике в прыжках в длину.

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