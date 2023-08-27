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Магучих виграла "золото" для України на чемпіонаті світу вперше за 10 років

27 серпня 2023 23:30
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Магучих виграла "золото" для України на чемпіонаті світу вперше за 10 років
Ярослава Магучих з прапором України. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В Угорщині, у Будапешті, пройшов фінал зі стрибків у висоту в рамках чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики. У вирішальному дні змагання брали участь дві українки — Ярослава Магучих та Ірина Геращенко.

Подробиці виступу в матеріалі Новини.LIVE.

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Магучих зуміла показати результат — 2.01 м, який дозволив їй здобути золоту медаль. Також українська спортсменка отримала ліцензію, яка дозволить їй виступити на Олімпіаді-2024.

магучих
Магучих вітають з перемогою. Фото: Reuters

Додамо, що Ярослава виграла першу золоту медаль України на ЧС за останні 10 років.

Геращенко стала п'ятою

Друге місце посіла представниця Австралії Елеанор Паттерсон. Трійку найкращих замкнула її співвітчизниця Нікола Оліслагерс.

Ірина Геращенко стрибнула на 1.94 м та посіла п'яте місце у фіналі.

До цього Бех-Романчук здобула "срібло" на ЧС-2023 з легкої атлетики у стрибках у довжину.

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