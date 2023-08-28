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Магучих рассказала, как Усик вдохновил ее на победу

28 августа 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Магучих рассказала, как Усик вдохновил ее на победу
Ярослава Магучих с золотой медалью. Фото: REUTERS/Marton Monus
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортсменка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике. Это первая награда наивысшего достоинства для украинки на таких турнирах. 

Магучих прокомментировала победу и рассказала, кто ее вдохновил, в интервью "Суспильне Спорт". 

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Ярослава Магучих стала триумфаторкой чемпионата мира-2023 по легкой атлетике, который прошел в Будапеште (Венгрия). 21-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла золотую медаль. Во время церемонии награждения девушка не скрывала радости. 

Что сказала Магучих? 

Ярослава приняла участие в третьем подряд чемпионате мира по легкой атлетике. После двух подряд серебряных медалей Магучих сумела завоевать "золото". Украинка продемонстрировала результат 2,1 метра. Это не стало для нее рекордом, но спортсменка не намерена останавливаться на достигнутом. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на пьедестале. Фото: REUTERS/Marton Monus

"Я ехала на этот турнир за золотой медалью. Это первое "золото" для Украины в женских прыжках в высоту за 24 года. Я очень счастлива. Еще и Усик выиграл в бою с Дюбуа в этот вечер, так что я была настроена на победу. Не хотелось отставать", — рассказала Ярослава Магучих. 

Спортсменка заявила, что золотая медаль мотивирует ее работать дальше, стремиться к достижению новых результатов. Ярослава призналась, что хотела взять результат 2,07 метра, но вернется к этому вопросу на следующих турнирах. 

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