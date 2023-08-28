Усик обратился к Фьюри после победы над Дюбуа

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик хочет сразиться с Тайсоном Фьюри. Украинец снова обратился к британскому спортсмену после победы над Даниэлем Дюбуа.

Усик надеется, что бой с Фьюри все же состоится, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

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Даниэль Дюбуа стал первым соперником, с которым Александр Усик должен был встретиться на ринге, чтобы сохранить все свои титулы. Украинцу не потребовались все 12 раундов для того, чтобы разобраться с оппонентом. Но Усик нацелен на большее.

Тайсон Фьюри получил вызов

Александр Усик все еще мечтает объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Однако для этого ему необходимо победить Тайсона Фьюри, который отказывается от поединка с украинцем.

Александр Усик радуется победе. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

После победы над Дюбуа журналист попросил Усика оставить сообщение для Фьюри. "Жадное пузо, я люблю тебя", — произнес украинский боксер. После этого боксер обратился к дочери Елизавете и сказал, что любит и ее. Правда, в этот раз Усик улыбался.

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