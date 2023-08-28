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Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Дюбуа

28 серпня 2023 13:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Дюбуа
Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик хоче помірятись силою з Тайсоном Ф'юрі. Українець знову звернувся до британського спортсмена після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Усик сподівається, що бій з Ф'юрі все ж таки відбудеться, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

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Даніель Дюбуа став першим суперником, з яким Олександр Усик мав зустрітися на рингу, щоб зберегти всі свої титули. Українцю не знадобились усі 12 раундів для того, щоб розібратися з опонентом. Але Усик націлений на більше.

Тайсон Ф'юрі отримав виклик

Олександр Усик все ще мріє об'єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Однак для цього йому необхідно перемогти Тайсона Ф'юрі, який відмовляється від поєдинку з українцем.

Олександр Усик
Олександр Усик радіє перемозі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Після перемоги над Дюбуа журналіст попросив Усика залишити повідомлення для Ф'юрі. "Жадібне пузо, я люблю тебе", — сказав український боксер. Після цього боксер звернувся до дочки Єлизавети та сказав, що любить і її. Щоправда, цього разу Усик усміхався.

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