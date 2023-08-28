Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Дюбуа

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик хоче помірятись силою з Тайсоном Ф'юрі. Українець знову звернувся до британського спортсмена після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Усик сподівається, що бій з Ф'юрі все ж таки відбудеться, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Читайте також:

Даніель Дюбуа став першим суперником, з яким Олександр Усик мав зустрітися на рингу, щоб зберегти всі свої титули. Українцю не знадобились усі 12 раундів для того, щоб розібратися з опонентом. Але Усик націлений на більше.

Тайсон Ф'юрі отримав виклик

Олександр Усик все ще мріє об'єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Однак для цього йому необхідно перемогти Тайсона Ф'юрі, який відмовляється від поєдинку з українцем.

Олександр Усик радіє перемозі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Після перемоги над Дюбуа журналіст попросив Усика залишити повідомлення для Ф'юрі. "Жадібне пузо, я люблю тебе", — сказав український боксер. Після цього боксер звернувся до дочки Єлизавети та сказав, що любить і її. Щоправда, цього разу Усик усміхався.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер.

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець.

Маліновський не вразив уболівальників: українець провалив дебют у "Дженоа".

Магучіх розповіла, як Усик надихнув її на перемогу.

Мірча Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії.