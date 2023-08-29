Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу

Роман Яремчук після матчу. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Бельгійський "Брюгге" хоче продати Романа Яремчука Українським форвардом зацікавились в Іспанії.

Яремчук може продовжити кар'єру в "Севільї", повідомляє Marca.

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Тренерський штаб "Брюгге" остаточно вирішив позбутися Романа Яремчука. У клубу є пропозиції щодо форварда, який не зумів проявити себе на стадіоні "Ян Брейдель". Трансфер українського гравця може відбутися наступного тижня.

Інтерес до Яремчука

Іспанська "Севілья" невдало розпочала сезон 2023/2024. Команда Хосе Луїса Менділібара програла у матчі за Суперкубок УЄФА, а потім поступилася у Ла-Лізі "Алавесу" та "Жироні". У всіх цих поєдинках "нервіонці" забивали голи, але вони давалися команді важко.

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

"Севілья" шукає форварда, який допоможе розв'язати проблеми в атаці. Вибір припав на Романа Яремчука. Мендибар вважає, що досвід українця буде корисний іспанській команді. Тренер упевнений, що гравцеві необхідно відчути впевненість, щоб знову почати забивати голи.

"Брюгге" хоче продати форварда збірної України, але "Севілья" зацікавлена в оренді Яремчука із правом викупу його контракту. Сторони продовжують переговори.

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