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Луческу вирішив долю Кабаєва: де гратиме хавбек

28 серпня 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу вирішив долю Кабаєва: де гратиме хавбек
Владислав Кабаєв під час матчу. Фото: instagram.com/kabaevv.7
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв отримає ще один шанс проявити себе у столичній команді. Мірча Луческу не поспішає позбавлятися талановитого футболіста.

Кабаєв залишиться у "Динамо" як мінімум до зимового трансферного вікна, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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Вихованець одеського "Чорноморця" перейшов до "Динамо" 2022 року і спочатку здавався київським уболівальникам перспективним гравцем. Але 27-річний хавбек досить швидко втратив місце в основному складі "біло-синіх".

Де гратиме Кабаєв?

З'явилися чутки про те, що футболіст може піти в оренду до "Чорноморця". Роман Григорчук чудово знайомий із можливостями Владислава Кабаєва і хотів знову попрацювати з гравцем. Однак ця інформація була спростована.

Владислав Кабаєв
Владислав Кабаєв на тренуваннях. Фото: instagram.com/kabaevv.7

Кабаєв не потрапив у заявку на матчі Ліги Конференцій із "Бешикташем" не тому, що піде з "Динамо". Виявилося, що півзахисника травмовано і поки що не може виходити на поле. Після того, як Владислав відновиться від м'язового ушкодження, він продовжить боротися за місце в основі столичної команди.

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