Гюнеш розповів, як "Бешикташ" обіграє "Динамо"

Гравці "Бешикташа" під час штрафного удару. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер турецького "Бешикташу" Шенол Гюнеш прокоментував шанси своєї команди вийти у групову стадію Ліги Конференцій. Для цього стамбульцям треба не програти київському "Динамо".

Поєдинок двох суперників відбудеться у четвер, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Hurriyet.

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У першому поєдинку кваліфікації Ліги Конференцій "Бешикташ" обіграв на виїзді "Динамо" з рахунком 3:2. Тепер турецькій команді буде достатньо навіть нічиєї у Стамбулі для того, щоб пройти далі.

Емоції у першому матчі суперників. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Гюнеш про "Динамо"?

Наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш вважає, що сила української команди полягає у досвіді її головного тренера. Попри рахунок першого матчу, не можна недооцінювати "Динамо". На думку Гюнеша, кияни можуть створити туркам проблеми у Стамбулі.

"Ми можемо без зайвих нервів готуватися до цієї гри, оскільки перший матч "Бешикташ" зумів виграти. Але це лише половина шляху. Якщо зуміємо діяти так само дисципліновано та використовуємо моменти, то пройдемо до групової стадії Ліги Конференцій", — розповів Шенол Гюнеш.

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