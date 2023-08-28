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Гюнеш рассказал, как "Бешикташ" обыграет "Динамо"

28 августа 2023 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гюнеш рассказал, как "Бешикташ" обыграет "Динамо"
Игроки "Бешикташа" во время штрафного удара. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер турецкого "Бешикташа" Шенол Гюнеш прокомментировал шансы своей команды выйти в групповую стадию Лиги Конференций. Для этого стамбульцам надо не проиграть киевскому "Динамо". 

Поединок двух соперников состоится в четверг, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Hurriyet

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В первом поединка квалификации Лиги Конференций "Бешикташ" обыграл на выезде "Динамо" со счетом 3:2. Теперь турецкой команде будет достаточно даже ничьей в Стамбуле для того, чтобы пройти дальше. 

Бешикташ
Эмоции в первом матче соперников. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Что сказал Гюнеш о "Динамо"? 

Наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш считает, что сила украинской команды заключается в опыте ее главного тренера. Несмотря на счет первого матча, нельзя недооценивать "Динамо". По мнению Гюнеша, киевляне могут создать туркам проблемы в Стамбуле. 

"Мы можем без лишних нервов готовиться к этой игре, поскольку первый матч "Бешикташ" сумел выиграть. Но это только половина пути. Если сумеем действовать так же дисциплинированно и используем моменты, то пройдем в групповую стадию Лиги Конференций", — рассказал Шенол Гюнеш. 

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