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Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек

28 августа 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек
Владислав Кабаев во время матча. Фото: instagram.com/kabaevv.7
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев получит еще один шанс проявить себя в столичной команде. Мирча Луческу не спешит избавляться от талантливого футболиста.

Кабаев останется в "Динамо" как минимум до зимнего трансферного окна, сообщил журналист Владимир Зверов

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Воспитанник одесского "Черноморца" перешел в "Динамо" в 2022 году и поначалу казался киевским болельщикам перспективным игроком. Но 27-летний хавбек достаточно быстро потерял место в основном составе "бело-синих". 

Где будет играть Кабаев? 

Появились слухи о том, что футболист может уйти в аренду в "Черноморец". Роман Григорчук прекрасно знаком с возможностями Владислава Кабаева и хотел снова поработать с игроком. Однако эта информация была опровергнута. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев на тренировки. Фото: instagram.com/kabaevv.7

Кабаев не попал в заявку на матчи Лиги Конференций с "Бешикташем" не потому, что уйдет из "Динамо". Оказалось, что полузащитник травмирован и пока не может выходить на поле. После того как Владислав восстановится от мышечного повреждения, он продолжит бороться за место в основе столичной команды. 

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