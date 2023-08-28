Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек

Владислав Кабаев во время матча. Фото: instagram.com/kabaevv.7

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев получит еще один шанс проявить себя в столичной команде. Мирча Луческу не спешит избавляться от талантливого футболиста.

Кабаев останется в "Динамо" как минимум до зимнего трансферного окна, сообщил журналист Владимир Зверов.

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Где будет играть Кабаев?

Появились слухи о том, что футболист может уйти в аренду в "Черноморец". Роман Григорчук прекрасно знаком с возможностями Владислава Кабаева и хотел снова поработать с игроком. Однако эта информация была опровергнута.

Владислав Кабаев на тренировки. Фото: instagram.com/kabaevv.7

Кабаев не попал в заявку на матчи Лиги Конференций с "Бешикташем" не потому, что уйдет из "Динамо". Оказалось, что полузащитник травмирован и пока не может выходить на поле. После того как Владислав восстановится от мышечного повреждения, он продолжит бороться за место в основе столичной команды.

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