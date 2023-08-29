Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу arrow

Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу

29 августа 2023 08:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу
Роман Яремчук после матча. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бельгийский "Брюгге" хочет продать Романа Яремчука. Украинским форвардом заинтересовались в Испании. 

Яремчук может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает Marca

Читайте также:

Тренерский штаб "Брюгге" окончательно решил избавиться от Романа Яремчука. У клуба есть предложения по форварду, который не сумел проявить себя на стадионе "Ян Брейдель". Трансфер украинского игрока может состояться на следующей неделе. 

Интерес к Яремчуку 

Испанская "Севилья" неудачно начала сезон 2023/2024. Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла в матче за Суперкубок УЕФА, а потом уступила в Ла Лиге "Алавесу" и "Жироне". Во всех этих поединках "нервионцы" забивали голы, но они давались команде с трудом. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

"Севилья" ищет форварда, который поможет решить проблемы в атаке. Выбор пал на Романа Яремчука. Мендилибар считает, что опыт украинца будет полезен испанской команде. Тренер уверен, что игроку необходимо почувствовать уверенность, чтобы снова начать забивать голы. 

"Брюгге" хочет продать форварда сборной Украины, но "Севилья" заинтересована в аренде Яремчука с правом выкупа его контракта. Стороны продолжают переговоры. 

Напомним, киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер. 

Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз