Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу

Роман Яремчук после матча. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Бельгийский "Брюгге" хочет продать Романа Яремчука. Украинским форвардом заинтересовались в Испании.

Яремчук может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает Marca.

Читайте также:

Тренерский штаб "Брюгге" окончательно решил избавиться от Романа Яремчука. У клуба есть предложения по форварду, который не сумел проявить себя на стадионе "Ян Брейдель". Трансфер украинского игрока может состояться на следующей неделе.

Интерес к Яремчуку

Испанская "Севилья" неудачно начала сезон 2023/2024. Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла в матче за Суперкубок УЕФА, а потом уступила в Ла Лиге "Алавесу" и "Жироне". Во всех этих поединках "нервионцы" забивали голы, но они давались команде с трудом.

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

"Севилья" ищет форварда, который поможет решить проблемы в атаке. Выбор пал на Романа Яремчука. Мендилибар считает, что опыт украинца будет полезен испанской команде. Тренер уверен, что игроку необходимо почувствовать уверенность, чтобы снова начать забивать голы.

"Брюгге" хочет продать форварда сборной Украины, но "Севилья" заинтересована в аренде Яремчука с правом выкупа его контракта. Стороны продолжают переговоры.

Напомним, киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер.

Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек.

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец.

Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб.