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Ризатдинова начала работать со штангой: видео подготовки гимнастки

29 августа 2023 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ризатдинова начала работать со штангой: видео подготовки гимнастки
Анна Ризатдинова во время съемки. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская спортсменка Анна Ризатдинова продемонстрировала, что находится в отличной форме. Гимнастка порадовала болельщиков выполнением эффектного упражнения. 

Ризатдинова на своей странице в Instagram опубликовало видео, которое привело в восторг ее подписчиков. 

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Новое упражнение Ризатдиновой 

Украинская легкоатлетка показала, что даже в этом виде спорта можно использовать тяжелые спортивные снаряды. 30-летняя чемпионка продемонстрировала, как совмещать работу со штангой и гимнастику. 

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова с элегантным макияжем. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Анна Ризатдинова опубликовала видео, на котором словно "растворяется" под тяжелой штангой. Гриф снаряда проходит над телом гибкой спортсменки. При этом нога гимнастки находится на уровне ее головы. 

Упражнение привело в восторг украинских болельщиков. "Бомбезно", "Так и знала, что гимнастки тоже делают штангу", "Шикарно", "Я Вами горжусь", "Замуж Вам пора выйти, Анна", — написали подписчики в комментариях. 

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