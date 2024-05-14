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Джерело підтвердило, що представник Динамо вдарив 15-річного вихованця Шахтаря

14 травня 2024 10:57
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Агабекян Карен
редактор
Джерело підтвердило, що представник Динамо вдарив 15-річного вихованця Шахтаря
"Шахтар" U-19 - "Динамо" U-19. Фото: champion.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після матчу 28-го туру юнацького чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо" відбулася сутичка. У ній брали участь футболісти, персонал клубів та вболівальники.

Український коментатор Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі заявив, що постраждав 15-річний гравець "Шахтаря".

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Першим про інцидент повідомив тренер "Шахтаря" U-19 Олексій Бєлік. Він розповів, що дорослий член персоналу "Динамо" вдарив 15-річного хлопця. Він розповів, що у них є відео, яке надішлють до дисциплінарного комітету УАФ.

За словами Вацка, інцидент був, і він також має відео-підтвердження. Якщо "Шахтар" не звернеться до УАФ, то відео направить сам блогер.

Після гри "Динамо" звинуватило Бєліка в тому, що він вдарив 70-річного голову дитячо-юнацької академії "Динамо" Олександра Іщенка. У "Шахтарі" заявили, що це неправда, і звинуватили киян у спробі зіграти на випередження у ситуації із нападом на вихованця їхньої академії.

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бійка
футбол
ФК Шахтар
Динамо

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