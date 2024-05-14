Довбик не перейде до топового італійського клубу — стала відома причина

Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард "Жирони" Артем Довбик продовжує привертати увагу європейських футбольних клубів. Ще одним претендентом на футболіста хоче стати торішній чемпіон Італії "Наполі".

Про це повідомив портал La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, форвард цікавий "Наполі", який готовий задовольнити вимоги "Жирони" у розмірі 30 млн євро.

У клубі розраховують на Артема як на заміну своєму лідеру Віктору Осімхену. Влітку нігерійця відпустять за суму щонайменше 100 млн євро.

Джерело наголосило, що попри бажання "Наполі", Довбик скоріше відмовиться від переходу. Причина полягає у бажанні Артема зіграти у Лізі чемпіонів, куди неаполітанці не кваліфікувалися.

Цього сезону Довбик у 36 матчах у чемпіонаті Іспанії забив 20 м'ячів і зробив дев'ять асистів.

"Жирона" у поточному сезоні Ла-Ліги "Жирона" з Довбиком йде на третьому місці, поступаючись лише "Реалу" та "Барселоні". Команда вже гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

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