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Тренер Шахтера рассказал правду о драке после матча с Динамо

13 мая 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Шахтера рассказал правду о драке после матча с Динамо
Алексей Белик отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" Алексей Белик поделился мнением о скандальном эпизоде в матче с "Динамо". Во время этого поединка у наставника "горняков" возник конфликт руководителем академии киевского клуба Александром Ищенко. 

Белик опроверг информацию о том, что он побил оппонента, сообщает "Украинский футбол". 

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В центральном поединке 28 тура чемпионата Украины среди юношеских команд "Шахтер" проиграл в большинстве "Динамо" со счетом 1:2 и пропустил киевлян на первое место в турнирной таблице. Но матч запомнился не только событиями на футбольном поле, но и дракой тренера "горняков" Алексея Белика с руководителем академии "Динамо" Александром Ищенко.

Алексей Белик
Алексей Белик во время тренировки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Белик сказал о драке с Ищенко 

Наставник "Шахтер" признал, что во время противостояния с "Динамо" эмоции представителей обоих клубов вышли из-под контроля. Белик заявил, что обменялся гневными репликами с делегацией киевского клуба, однако не подтвердил факт драки с Ищенко. 

"Никакого удара или потасовки не было. Не знаю, замят ли конфликт полностью, потому что "Динамо" пытается что-то поднимать. Если я избил Ищенко, то, пожалуйста, пусть снимает побои, предоставляют видео драки. Повторюсь, это был простой словесный конфликт, а все остальное спрашивайте у тех, кто рассказал об этом инциденте", — заявил Белик. 

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скандал
спорт
футбол
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Алексей Белик

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