Свитолина выиграла у россиянки на престижном турнире в Риме
В третьем круге турнира серии WTA 1000 в Риме выступила украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала россиянка Анна Калинская.
Свитолиной удалось выиграть в этом матче, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Анна Калинская — 6:3, 6:3
Девушки впервые играли друг с другом. Матч длился 1 час 14 минут, в течение которых Свитолина подала два эйса, сделала одну двойную ошибку и использовала четыре из девяти брейк-пойнтов.
Калинская навылет не подавала, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трех брейк-пойнтов.
В четвертом круге Свитолина сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая обыграла Даяну Ястремскую.
Свитолина и Соболенко ранее трижды играли друг с другом. Сейчас одна победа у Элины и две у белоруски. В последний раз они противостояли друг другу в четвертьфинале Ролан Гаррос-2023 и тогда украинка проиграла.
В третьем круге турнир покинули Ястремская и Ангелина Калинина. Еще раньше вылетели Марта Костюк, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.
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