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Свитолина выиграла у россиянки на престижном турнире в Риме

12 мая 2024 23:42
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина выиграла у россиянки на престижном турнире в Риме
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем круге турнира серии WTA 1000 в Риме выступила украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала россиянка Анна Калинская.

Свитолиной удалось выиграть в этом матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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Девушки впервые играли друг с другом. Матч длился 1 час 14 минут, в течение которых Свитолина подала два эйса, сделала одну двойную ошибку и использовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Калинская навылет не подавала, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

В четвертом круге Свитолина сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая обыграла Даяну Ястремскую.

Свитолина и Соболенко ранее трижды играли друг с другом. Сейчас одна победа у Элины и две у белоруски. В последний раз они противостояли друг другу в четвертьфинале Ролан Гаррос-2023 и тогда украинка проиграла.

В третьем круге турнир покинули Ястремская и Ангелина Калинина. Еще раньше вылетели Марта Костюк, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.

Напомним, Усик отреагировал на победу Ломаченко.

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Элина Свитолина
Теннис
украинские теннисисты

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