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Жироне придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока

10 мая 2024 08:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жироне придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока
Виктор Цыганков перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков станет одним из футболистов, которых испанская команда попытается выгодно продать. Футболистом интересуются клубы из разных чемпионатов. 

"Жирона" отдаст половину денег с трансфера Цыганкова киевскому "Динамо", сообщает Marca

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Усиление состава потребует немалых средств. Часть из них "Жирона" получит от продажи собственных игроков. Одним из футболистов, по которому клуб рассмотрит предложения, станет полузащитник сборной Украины. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может перейти Цыганков 

"Жирона" хочет продать Виктора, поскольку сейчас за него предлагают большие деньги. Каталонцы оценили украинского игрока в 40 млн евро, но готовы к торгам. 

В услугах Цыганкова заинтересованы итальянские "Ювентус", "Милан" и "Рома", которые готовят предложения по украинцу. Однако ни один из этих клубов не готов платить больше 35 млн евро. 

"Жирона" готовится к сложным переговорам по трансферу Цыганкова. В клубе рассчитывают, что на Евро-2024 хавбек положительно себя проявит, а значит его стоимость вырастет. 

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл 26 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

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спорт
футбол
Виктор Цыганков
Футбол трансферы
Жирона

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