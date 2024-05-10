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Жироні доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця

10 травня 2024 08:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жироні доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця
Віктор Циганков перед матчем Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков стане одним із футболістів, яких іспанська команда спробує вигідно продати. Футболістом цікавляться клуби із різних чемпіонатів.

"Жирона" віддасть половину грошей із трансферу Циганкова київському "Динамо", повідомляє Marca.

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Керівництво каталонської "Жирони" вже готується до літнього трансферного вікна. В клубі складають список потенційних новачків команди, які мають допомогти їй успішно дебютувати в Лізі чемпіонів.

Посилення складу вимагатиме чималих коштів. Частину "Жирона" отримає від продажу власних гравців. Одним із футболістів, відносно якого клуб розгляне пропозиції, стане півзахисник збірної України.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Куди може перейти Циганков

"Жирона" хоче продати Віктора, оскільки наразі за нього пропонують великі гроші. Каталонці оцінили українського гравця у 40 млн євро, але готові до торгів.

У послугах Циганкова зацікавлені італійські "Ювентус", "Мілан" та "Рома", які готують пропозиції щодо українця. Проте жоден із цих клубів не готовий платити понад 35 млн євро.

"Жирона" налаштовується на складні переговори щодо трансферу Циганкова. У клубі розраховують, що на Євро-2024 хавбек позитивно себе проявить, а отже, його вартість зросте.

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв 26 матчів, у яких забив 6 м'ячів та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

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