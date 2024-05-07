Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону

Артем Довбик із партнерами по "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик близький до перемоги у перегонах найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії з футболу. Успіхи гравця призвели до того, що ним зацікавились європейські гранди.

Однак Довбик не хоче йти з "Жирони" найближчим часом, повідомляє "ТаТоТаке".

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Артем Довбик цього сезону забив уже 20 голів в іспанській Ла-Лізі. За розвитком кар'єри українського форварда, який швидко адаптувався у чемпіонаті Іспанії, стежать мадридський "Атлетіко", італійський "Наполі" та кілька інших клубів. Але сам Артем не поспішає переговори з іншими клубами.

Артем Довбік під час матчу "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Де Довбик проведе наступний сезон

Журналіст Михайло Співаковський заявив, що попри чутки про інтерес з боку топклубів, український форвард налаштований залишитись у "Жироні". Родина Довбик добре адаптувалася в Іспанії, їм комфортно у Жироні, підходять клімат та умови життя.

"Сам Артем, його дружина та дочка вже вивчили іспанську мову. У Жироні є варіанти для дошкільної освіти дитини. Довбик міг би погодитися на пропозицію "Барселони", оскільки їй не доведеться в такому разі змінювати регіон. Але пропозиції з інших країн він не розглядає", — розповів журналіст.

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Співаковський додав, що Довбик перебуває у розквіті сил. Він проводить найкращий сезон у кар'єрі й хоче залишитися у "Жироні". Однак клуб може погодитись продати форварда, якщо по ньому надійде дуже вигідна пропозиція.

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