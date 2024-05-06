Почеттіно звільнять із Челсі заради запрошення одного з найвідоміших тренерів світу

Маурісіо Почеттіно під час матчу "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

"Челсі" може залишитися без єврокубків наступного сезону. Це призведе до кризи в клубі й може ознаменуватися зміною головного тренера.

Маурісіо Почеттіно не гарантують роботу з "Челсі" наступного сезону, повідомляє Daily Mail.

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Лондонський "Челсі" досі не втратив математичних шансів пробитися до єврокубків за підсумками цього сезону. Якщо "синім" все ж таки не вдасться вирішити це завдання, то в команді можуть замінити головного тренера.

Маурісіо Почеттіно спостерігає за грою команди. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Хто очолить "Челсі"

Контракт Маурісіо Почеттіно з клубом розрахований до літа 2025 року. Керівництво "синіх" уже провело попередні переговори із кандидатами на посаду головного тренера. Фаворитом на цю посаду є Зінедін Зідан. Невідомо, що французький фахівець відповів "Челсі", проте факт переговорів підтверджують англійські журналісти.

Раніше Зідан вже відмовлявся від повернення до мадридського "Реала", а також від роботи у французькому "ПСЖ" та німецькій "Баварії". Зінедін чекає на пропозиції від збірної Франції, з якою продовжує працювати Дідьє Дешам.

Цікаво, що два роки тому Зідана сватали на заміну Почеттіно у "ПСЖ".

"Челсі" не програвав уже три матчі поспіль. "Синім" цього сезону залишилося зіграти з "Ноттінгем Форест", "Брайтоном" та "Борнмутом".

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