Жирона назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Іспанська "Жирона" готується до продажу своїх футболістів. Вже найближчого літа каталонський клуб може відпустити деяких лідерів команди Мічела Санчеса.

Однією з головних літніх продажів "Жирони" може стати Артем Довбик, повідомляє El gol Digital.

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Форвард збірної України став лідером атак "Жирони" у свій перший же сезон у каталонській команді. Окрім цього, 26-річний Довбик претендує на звання найкращого бомбардира сезону в чемпіонаті Іспанії. Не дивно, що одразу декілька клубів зацікавилися цим футболістом.

Довбик та Левандовський перед матчем "Жирони" та "Барселони". Фото: instagram.com/gironafc/

Куди Довбик може перейти із "Жирони"

Контракт українця з каталонським клубом діє до літа 2028 року. Сума відступних за Довбика становить 28 млн євро. Однак "Жирона" вже веде переговори з представниками футболіста щодо нової угоди, де сума відступних зросте до 100 млн євро.

Головним претендентом на українського гравця є мадридський "Атлетіко", проте столичний клуб не готовий платити за Довбика понад 30 млн євро. Також у переході Артема зацікавлені італійський "Наполі" та англійський "Челсі".

У сезоні 2023/2024 Довбик провів у складі "Жирони" 36 поєдинків, у яких забив 20 голів та зробив 7 результативних передач.

"Жирона" посідає 3 місце у турнірній таблиці Ла-Ліги після 33 матчів. У найближчому поєдинку команда прийме "Барселону".

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