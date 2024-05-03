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Лунін не домовився з Реалом та готується до трансферу — що відомо

3 травня 2024 09:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін не домовився з Реалом та готується до трансферу — що відомо
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін продовжує переговори з керівництвом іспанського клубу. Йому запропонували новий контракт, але умови угоди не влаштовують гравця.

Лунін готується до трансферу до іншої команди, якщо переговори з "Реалом" остаточно зайдуть у глухий кут, повідомляє Diario AS.

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Контракт Андрія Луніна з "Реалом" спливає влітку 2025 року. "Королівський клуб" задоволений виступом 25-річного українця цього сезону. Йому запропонували продовжити угоду, проте футболіст має низку умов.

Андрій Лунін готується до трансферу - куди він перейде
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Лунін вимагає у Реалу

Український голкіпер звернувся з проханням збільшити зарплату щонайменше на три мільйони євро. Також Андрій хоче отримати гарантії чесної конкуренції із Тібо Куртуа за місце в основі "Реала". Тренерський штаб команди більше довіряє бельгійцю, котрий весь нинішній сезон пропустив через травми.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У "Реалі" не готові надати ці гарантії Луніну. Проте Андрій більше не хоче сидіти на лаві запасних, а тому може ухвалити запрошення "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб виявляє наполегливість у питанні щодо трансферу українця. Луніну пропонують те, що він хоче — а саме стабільне місце в основі. Проте "Реал" не продасть голкіпера дешевше, ніж за 25 млн євро.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

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Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

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Андрій Лунін

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