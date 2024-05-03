Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow За Циганкова боротимуться два італійські клуби — що відомо arrow

За Циганкова боротимуться два італійські клуби — що відомо

3 травня 2024 07:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
За Циганкова боротимуться два італійські клуби — що відомо
Віктор Циганков на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков є одним із футболістів каталонської команди, які влітку можуть перейти до іншого клубу. Потенційні покупці вже готують пропозиції щодо українця.

Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Керівництво "Жирони" підтвердило, що під час літнього міжсезоння клуб активно працюватиме на трансферному ринку. Каталонці продадуть деяких гравців, щоб отримати кошти на посилення складу перед дебютом у Лізі чемпіонів.

Віктор Циганков
Півзахисник Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куди піде Циганков

Українські легіонери "Жирони" опинилися у списку футболістів, на яких каталонці можуть заробити великі гроші. У послугах Віктора Циганкова зацікавлені представники кількох європейських ліг, проте найбільшу активність виявляють італійські клуби.

"Наполі" та "Ювентус" готують запити щодо трансферу українського півзахисника. Однак "Жирона" хоче отримати за Циганкова щонайменше 45 млн євро, оскільки половину цієї суми каталонці будуть змушені заплатити київському "Динамо".

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв за "Жирону" 25 матчів у всіх турнірах. Він забив шість голів і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Семирічна гімнастка, яка втратила ногу через ракетний удар, повернулася на сцену.

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

спорт
футбол
Віктор Циганков
Футбол трансфери
Жирона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

Розклад ефірів

Всі ефіри