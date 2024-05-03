За Циганкова боротимуться два італійські клуби — що відомо

Віктор Циганков на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков є одним із футболістів каталонської команди, які влітку можуть перейти до іншого клубу. Потенційні покупці вже готують пропозиції щодо українця.

Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "Жирони" підтвердило, що під час літнього міжсезоння клуб активно працюватиме на трансферному ринку. Каталонці продадуть деяких гравців, щоб отримати кошти на посилення складу перед дебютом у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куди піде Циганков

Українські легіонери "Жирони" опинилися у списку футболістів, на яких каталонці можуть заробити великі гроші. У послугах Віктора Циганкова зацікавлені представники кількох європейських ліг, проте найбільшу активність виявляють італійські клуби.

"Наполі" та "Ювентус" готують запити щодо трансферу українського півзахисника. Однак "Жирона" хоче отримати за Циганкова щонайменше 45 млн євро, оскільки половину цієї суми каталонці будуть змушені заплатити київському "Динамо".

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв за "Жирону" 25 матчів у всіх турнірах. Він забив шість голів і зробив чотири результативні передачі.

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