Барселона влітку хоче підписати лідера Баварії — це пріоритетний трансфер
Іспанська "Барселона" продовжує активно працювати перед літнім трансферним вікном. Менеджмент та тренерський склад команди зараз розставляють пріоритет щодо позицій, які потрібно посилити.
У клубі наразі вирішили, що в першу чергу їм потрібно посилити позицію опорного хавбека, повідомив портал Mundo Deportivo.
Визначено основну трансферну мету "Барселони"
У "Барселоні" ухвалили рішення, що їм на позицію опорного хавбека потрібний досвідчений 29-річний гравець мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Йозуа Кімміх.
Трансфер може бути вигідним для "Барселони" і з фінансової точки зору, оскільки у Кімміха влітку 2025 року закінчується контракт з "Баварією" і цього літа його можна купити за відносно невелику суму. Також можна почекати ще рік, і він дістанеться безкоштовно.
У "Барселоні" вважають Кімміха ідеальним кандидатом на позицію, оскільки він дуже досвідчений, технічний та фізично міцний.
Якщо не вдасться підписати Кімміха, то "Барса" перейде на 30-річного гравця "Бетіса" Гідо Родрігеса.
У поточному сезоні Кімміх провів за "Баварію" 39 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив десять асистів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 60 млн євро.
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