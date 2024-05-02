Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Барселона влітку хоче підписати лідера Баварії — це пріоритетний трансфер arrow

Барселона влітку хоче підписати лідера Баварії — це пріоритетний трансфер

2 травня 2024 08:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Барселона влітку хоче підписати лідера Баварії — це пріоритетний трансфер
Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес (по центру). Фото: Reuters/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Барселона" продовжує активно працювати перед літнім трансферним вікном. Менеджмент та тренерський склад команди зараз розставляють пріоритет щодо позицій, які потрібно посилити.

У клубі наразі вирішили, що в першу чергу їм потрібно посилити позицію опорного хавбека, повідомив портал Mundo Deportivo.

Читайте також:

Визначено основну трансферну мету "Барселони"

У "Барселоні" ухвалили рішення, що їм на позицію опорного хавбека потрібний досвідчений 29-річний гравець мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Йозуа Кімміх.

Йозуа Кімміх
Лідер "Баварії" Йозуа Кімміх. Фото: instagram.com/jok_32/

Трансфер може бути вигідним для "Барселони" і з фінансової точки зору, оскільки у Кімміха влітку 2025 року закінчується контракт з "Баварією" і цього літа його можна купити за відносно невелику суму. Також можна почекати ще рік, і він дістанеться безкоштовно.

У "Барселоні" вважають Кімміха ідеальним кандидатом на позицію, оскільки він дуже досвідчений, технічний та фізично міцний.

Якщо не вдасться підписати Кімміха, то "Барса" перейде на 30-річного гравця "Бетіса" Гідо Родрігеса.

У поточному сезоні Кімміх провів за "Баварію" 39 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив десять асистів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 60 млн євро.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри