Барселона влітку хоче підписати лідера Баварії — це пріоритетний трансфер

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес (по центру). Фото: Reuters/Albert Gea

Іспанська "Барселона" продовжує активно працювати перед літнім трансферним вікном. Менеджмент та тренерський склад команди зараз розставляють пріоритет щодо позицій, які потрібно посилити.

У клубі наразі вирішили, що в першу чергу їм потрібно посилити позицію опорного хавбека, повідомив портал Mundo Deportivo.

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У "Барселоні" ухвалили рішення, що їм на позицію опорного хавбека потрібний досвідчений 29-річний гравець мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Йозуа Кімміх.

Лідер "Баварії" Йозуа Кімміх. Фото: instagram.com/jok_32/

Трансфер може бути вигідним для "Барселони" і з фінансової точки зору, оскільки у Кімміха влітку 2025 року закінчується контракт з "Баварією" і цього літа його можна купити за відносно невелику суму. Також можна почекати ще рік, і він дістанеться безкоштовно.

У "Барселоні" вважають Кімміха ідеальним кандидатом на позицію, оскільки він дуже досвідчений, технічний та фізично міцний.

Якщо не вдасться підписати Кімміха, то "Барса" перейде на 30-річного гравця "Бетіса" Гідо Родрігеса.

У поточному сезоні Кімміх провів за "Баварію" 39 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив десять асистів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 60 млн євро.

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