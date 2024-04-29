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Лунін остаточно вирішив піти з Реала і вже обрав новий клуб

29 квітня 2024 11:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін остаточно вирішив піти з Реала і вже обрав новий клуб
Андрій Лунін перед матчем мадридського "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін готується до трансферу до іншого клубу. Футболіст збірної України вирішив кардинально змінити свою кар'єру.

Лунін вже вибрав команду, в якій хоче виступати після "Реала", повідомляє Daily Mail.

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Андрій Лунін остаточно вирішив залишити "Реал" після розмови з головним тренером команди Карло Анчелотті. Італійський наставник не гарантує українцеві місце в основі "королівського клубу" після повернення на поле Тібо Куртуа. При цьому "Реал" не готовий погодитися на вимогу 25-річного голкіпера і не підвищуватиме зарплату.

Андрій Лунін піде з Реалу
Андрій Лунін у матчі з "Барселоною". Фото: Reuters/Juan Medina

Де гратиме Лунін

Одразу декілька відомих європейських клубів зацікавлені у співпраці з українцем. Андрія хочуть підписати "ПСЖ", "Баварія" та "Манчестер Юнайтед". Однак у французькому та німецькому клубах воротареві доведеться конкурувати за місце у стартовому складі з Джанлуїджі Доннаруммою та Мануелем Ноєром відповідно.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Саме з цієї причини Лунін вирішив погодитись на пропозицію "Манчестер Юнайтед". В англійській команді Андрію гарантували, що він займе місце у воротах у перших матчах після трансферу.

Очікується, що "червоні дияволи" запропонують "Реалу" 40 млн євро за українського воротаря. Контракт Луніна з мадридським клубом спливає влітку 2025 року. Цього сезону Андрію вдалося стати основним голкіпером "бланкос" через травму Тібо Куртуа та непереконливу гру Кепи Аррісабалаги.

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

Помер колишній тренер збірної України з футболу.

За Луніним почав "полювати" семиразовий переможець Ліги чемпіонів. 

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію.

Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі. 

спорт
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Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін

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