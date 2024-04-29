Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу — деталі

Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик зацікавив ще один відомий клуб. Каталонці можуть отримати за свого лідера великі гроші.

У "Жироні" вже змирилися з тим, що не зможуть утримати українського голеадора в команді наступного сезону, повідомляє Marca.

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Артем Довбик феноменально проводить свій перший сезон в іспанській Ла-Лізі. Він зіграв за "Жирону" вже 31 матч, у яких забив 19 голів та зробив п'ять результативних передач. Українець претендує на звання найрезультативнішого футболіста чемпіонату Іспанії.

Довбик піде з "Жирони"

Такі успіхи форварда спричинили те, що на нього звернули увагу топклуби Європи. І якщо інтерес з боку "Барселони" та "Манчестер Юнайтед" поки не підтвердився, то представники "Ювентуса" вже зробили "Жироні" запит щодо трансферу українського гравця.

Туринський клуб продасть улітку Душана Влаховича. Таким чином, у "Ювентуса" звільниться позиція в атаці. Її й може зайняти Артем Довбик, за якого "стара синьйора" готова заплатити "Жироні" понад 35 млн євро.

Артем Довбик святкує гол у ворота "Лас-Пальмаса". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Наразі не відомо, чи втіляться плани "Ювентуса". Багато залежатиме від того, який тренер очолить влітку туринську команду. Однак у трансфері Довбика зацікавлене керівництво клубу, тож шанси Артема на переїзд до Італії є досить високими.

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