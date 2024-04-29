Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу — деталі
Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик зацікавив ще один відомий клуб. Каталонці можуть отримати за свого лідера великі гроші.
У "Жироні" вже змирилися з тим, що не зможуть утримати українського голеадора в команді наступного сезону, повідомляє Marca.
Артем Довбик феноменально проводить свій перший сезон в іспанській Ла-Лізі. Він зіграв за "Жирону" вже 31 матч, у яких забив 19 голів та зробив п'ять результативних передач. Українець претендує на звання найрезультативнішого футболіста чемпіонату Іспанії.
Довбик піде з "Жирони"
Такі успіхи форварда спричинили те, що на нього звернули увагу топклуби Європи. І якщо інтерес з боку "Барселони" та "Манчестер Юнайтед" поки не підтвердився, то представники "Ювентуса" вже зробили "Жироні" запит щодо трансферу українського гравця.
Туринський клуб продасть улітку Душана Влаховича. Таким чином, у "Ювентуса" звільниться позиція в атаці. Її й може зайняти Артем Довбик, за якого "стара синьйора" готова заплатити "Жироні" понад 35 млн євро.
Наразі не відомо, чи втіляться плани "Ювентуса". Багато залежатиме від того, який тренер очолить влітку туринську команду. Однак у трансфері Довбика зацікавлене керівництво клубу, тож шанси Артема на переїзд до Італії є досить високими.
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