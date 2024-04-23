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Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі

23 квітня 2024 07:01
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Агабекян Карен
редактор
Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі
Український вінгер Віктор Циганков. Фото: Twitter.com/GironaFC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На українського вінгера іспанської "Жирони" Віктора Циганкова дедалі більше претендентів. Наступного сезону він гратиме у Лізі чемпіонів, але клуб, ймовірно, змінить.

Український вінгер може перебратися до Бундесліги, повідомив блогер Ігор Циганик у YouTube.

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За інформацією Циганика, новий чемпіон Німеччини "Баєр" може стати наступним клубом Циганкова.

Блогер зазначив, що Віктор, нібито, подобається особисто головному тренеру клубу Хабі Алонсо, який уважно відстежує рідний чемпіонат Іспанії, де й помітив українця.

Попри інтерес "Баєра" та інших великих клубів, Циганков не прийматиме рішень про своє майбутнє до закінчення сезону. Також українець відклав до червня запропонований новий контракт від "Жирони".

Цього сезону Циганков зіграв за "Жирону" 28 матчів, забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі "Реала" проти "Барселони".

Андрій Шевченко звернувся до гравців "Мілана" — що сказав.

Лунін може перейти з "Реала" до одного з найбагатших клубів світу.

футбол
Віктор Циганков
Футбол трансфери
Жирона
Хабі Алонсо
українські легіонери (футбол)
Байєр

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