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Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

22 квітня 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер
Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков зацікавив ще один відомий клуб. Вже найближчого літа хавбек змінить не лише команду, а й чемпіонат.

Циганков проводить впевнений сезон в Іспанії, нагадує Mundo Deportivo.

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Віктор Циганков перейшов до "Жирони" в січні 2023 року і практично відразу став одним з лідерів каталонської команди. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. Проте інтерес інших клубів до українця може призвести до того, що Віктор вже влітку стане футболістом відомої італійської команди.

Віктор Циганков
Віктор Циганков із дружиною. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Трансфер Циганкова до "Ювентуса"

Керівництво туринського клубу має намір запросити нового головного тренера. Замість Массіміліано Алегрі "Ювентус" може очолити Тьяго Мотта. Бразильський наставник уважно стежить за чемпіонатом Іспанії. Тренеру подобається, як Циганков грає за "Жирону".

Згідно з інформацією журналістів, майбутній наставник "Ювентуса" вже звернувся із проханням до туринського клубу підписати декілька футболістів. Серед них був і Циганков.

Орієнтовна трансферна вартість українця становить 28 млн євро, але "Жирона" хоче заробити на півзахиснику щонайменше 35 млн. Цього сезону Циганков зіграв за "Жирону" 24 матчі, забив шість голів і зробив чотири результативні передачі.

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спорт
футбол
Віктор Циганков
Футбол трансфери
Жирона

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