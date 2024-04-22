Хаві назвав винних у поразці Барселони від Реала

Хаві Ернандес керує грою "Барселони". Фото: Reuters/Juan Medina

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес похвалив своїх футболістів після поразки від "Реала" у чемпіонаті Іспанії. Наставник розчарований технічними проблемами Ла-Ліги.

Хаві критично прокоментував суддівство в "Ель Класіко", повідомляє Mundo Deportivo.

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У центральному матчі 32 тури чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" на виїзді зіграла з "Реалом". Каталонці першими забили гол у Мадриді, але пропустили вирішальний матч на останніх хвилинах протистояння.

Що Хаві сказав про "Ель Класіко"

Наставник "Барселони" вважає, що його команда грала краще за суперника. Хаві Ернандес нагадав, що каталонці створили багато моментів біля воріт Андрія Луніна. Він вважає, що "синьо-гранатові" заслуговували на перемогу.

Хаві під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Хаві розкритикував відсутність у Ла-Лізі системи автоматичної фіксації гола. В одному з епізодів матчу Ламін Ямал направив м'яч у ворота "Реала" і Андрій Лунін зумів його накрити на лінії (або за лінією) воріт.

"Це був матч абсурду. "Барселона" провела хороший поєдинок, але були моменти в роботі суддів, які неможливо контролювати. Ми заслуговували на більше цього вечора", — розповів Хаві.

"Барселона" залишилася на другому місці у турнірній таблиці Ла-Ліги. Вона відстає від "Реалу" вже на 11 балів.

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