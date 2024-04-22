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Хави назвал виновных в поражении Барселоны от Реала

22 апреля 2024 08:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави назвал виновных в поражении Барселоны от Реала
Хави Эрнандес руководит игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес похвалил своих футболистов после поражения от "Реала" в чемпионате Испании. Наставник разочарован техническими проблемами Ла Лиги. 

Хави критично прокомментировал судейство в "Эль Класико", сообщает Mundo Deportivo

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В центральном матче 32 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на выезде сыграла с "Реалом". Каталонцы первыми забили гол в Мадриде, но пропустили решающий матч на последних минутах противостояния. 

Что Хави сказал об "Эль Класико" 

Наставник "Барселоны" считает, что его команда играла лучше, чем соперник. Хави Эрнандес напомнил, что каталонцы создали много моментов у ворот Андрея Лунина. Он считает, что "сине-гранатовые" заслуживали победить. 

Хави Эрнандес
Хави во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina

Хави раскритиковал отсутствие в Ла Лиге системы автоматической фиксации гола. В одном из эпизодов матча Ламин Ямал направил мяч в ворота "Реала", и Андрей Лунин сумел его накрыть на линии (или за линией) ворот. 

"Это был матч абсурда. "Барселона" провела хороший поединок, но были моменты в работе судей, которые невозможно контролировать. Мы заслуживали большего в этот вечер", — рассказал Хави. 

"Барселона" осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Она отстает от "Реала" уже на 11 баллов. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Барселона
Хави Эрнандес
Эль Классико

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