Хави назвал виновных в поражении Барселоны от Реала

Хави Эрнандес руководит игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Juan Medina

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес похвалил своих футболистов после поражения от "Реала" в чемпионате Испании. Наставник разочарован техническими проблемами Ла Лиги.

Хави критично прокомментировал судейство в "Эль Класико", сообщает Mundo Deportivo.

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Что Хави сказал об "Эль Класико"

Наставник "Барселоны" считает, что его команда играла лучше, чем соперник. Хави Эрнандес напомнил, что каталонцы создали много моментов у ворот Андрея Лунина. Он считает, что "сине-гранатовые" заслуживали победить.

Хави во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina

Хави раскритиковал отсутствие в Ла Лиге системы автоматической фиксации гола. В одном из эпизодов матча Ламин Ямал направил мяч в ворота "Реала", и Андрей Лунин сумел его накрыть на линии (или за линией) ворот.

"Это был матч абсурда. "Барселона" провела хороший поединок, но были моменты в работе судей, которые невозможно контролировать. Мы заслуживали большего в этот вечер", — рассказал Хави.

"Барселона" осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Она отстает от "Реала" уже на 11 баллов.

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