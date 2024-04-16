Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

Василий Вирастюк во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк поделился мнением о мобилизации одного из своих сыновей. Политик ответил на вопрос о том, пойдет ли его первенец служить в армию.

Депутат Верховной Рады Украины откровенно прокомментировал готовность сына присоединиться к ВСУ в интервью YouTube-каналу "Слава+".

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Василий Вирастюк воспитывает трех детей. Его старшему сыну Адаму 21 год. Заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк объяснил, как относится к инициативе мобилизации с 20 лет, с которой ранее выступили некоторые эксперты и волонтеры.

Что Вирастюк рассказал о мобилизации

Украинский политик считает, что каждый украинец должен самостоятельно решать, готов ли он присоединиться к ВСУ в 20 лет. Вирастюк отметил, что некоторые граждане не хотят этого делать и в 30 лет, но есть добровольцы, которые проходят обучение в боевых бригадах сразу после достижения совершеннолетия.

Василий Вирастюк рассказал, что и сам был романтиком в 18 лет. Украинский атлет заполнил анкету для того, чтобы пройти службу во французском Иностранном легионе.

"Для меня это была определенная романтика. Я разговаривал с ребятами, которые отправились туда из-за определенной романтики и увлечения военным делом", — отметил Вирастюк.

Вирастюк в Верховной Раде. Фото: УНИАН

Депутат Верховной Рады понимает, что процент людей, которые готовы добровольно отправиться на фронт, является небольшим. Вирастюк заявил, что для человека нормально не быть готовым воевать, так как все хотят жить.

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