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Забарный уйдет из Борнмута — на украинца претендуют три клуба

15 апреля 2024 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный уйдет из Борнмута — на украинца претендуют три клуба
Илья Забарный в матче АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный в этом сезоне стал одним из лучших футболистов английской Премьер-лиги. Уже летом он может перейти в другую команду. 

В услугах Забарного заинтересованы клубы из ведущих чемпионатов Европы, сообщает Daily Mail

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Он несколько месяцев восстанавливался после травмы, но в сезоне 2023/2024 играет без замен. И главный тренер команды, и болельщики довольны выступлением защитника, на которого давно обратили внимание в других клубах. 

Илья Забарный
Илья Забарный отобрал мяч у соперника. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти Забарный 

Эксперты отмечают серьезный прогресс в игре украинского футболиста. Болельщики "Борнмута" уже посвятили Илье персональный чант (песня из нескольких строк, популярная традиция на английских стадионах — Ред.). Однако этот сезон может стать для Забарного последним в составе "вишен". 

В услугах украинца заинтересованы английский "Ливерпуль", французский "Марсель", мюнхенская "Бавария", мадридский "Атлетико" и другие команды. Уже в ближайшие месяцы "Борнмут" получит официальные запросы по своему защитнику. Потенциальные покупатели серьезно настроены по поводу этого трансфера. 

В сезоне 2023/2024 Забарный за "Борнмут" 32 матча в АПЛ, забил один гол и получил четыре желтые карточки. "Вишни" занимают 13 место в турнирной таблице. В следующем туре команда украинца сыграет на выезде против "Астон Виллы". 

Напомним, Лунин ответил на предложение "Баварии". 

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