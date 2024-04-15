Забарный уйдет из Борнмута — на украинца претендуют три клуба

Илья Забарный в матче АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный в этом сезоне стал одним из лучших футболистов английской Премьер-лиги. Уже летом он может перейти в другую команду.

В услугах Забарного заинтересованы клубы из ведущих чемпионатов Европы, сообщает Daily Mail.

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Он несколько месяцев восстанавливался после травмы, но в сезоне 2023/2024 играет без замен. И главный тренер команды, и болельщики довольны выступлением защитника, на которого давно обратили внимание в других клубах.

Илья Забарный отобрал мяч у соперника. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти Забарный

Эксперты отмечают серьезный прогресс в игре украинского футболиста. Болельщики "Борнмута" уже посвятили Илье персональный чант (песня из нескольких строк, популярная традиция на английских стадионах — Ред.). Однако этот сезон может стать для Забарного последним в составе "вишен".

В услугах украинца заинтересованы английский "Ливерпуль", французский "Марсель", мюнхенская "Бавария", мадридский "Атлетико" и другие команды. Уже в ближайшие месяцы "Борнмут" получит официальные запросы по своему защитнику. Потенциальные покупатели серьезно настроены по поводу этого трансфера.

В сезоне 2023/2024 Забарный за "Борнмут" 32 матча в АПЛ, забил один гол и получил четыре желтые карточки. "Вишни" занимают 13 место в турнирной таблице. В следующем туре команда украинца сыграет на выезде против "Астон Виллы".

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