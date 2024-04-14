Украинский гигант Захожий стал чемпионом по боксу — видео нокаута
В Шарлоттенбурге, Германия состоялось большое боксерское шоу. В одном из поединков украинец Александр Захожий и немец Гранит Шала разыграли вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе.
Украинец вышел победителем этого поединка, сообщил портал Новини.LIVE.
Олександр Захожий виграв у Граніта Шали pic.twitter.com/6akUV74NMl— senoy85081 (@senoy85081) April 14, 2024
Захожий vs Шала
Начиная с первых секунд поединка, Захожий показал сопернику, что будет использовать свои габариты и держать с ним дистанцию.
Александр контролировал бой своим джебом, а у соперника редко проходили контратаки.
Во втором раунде Шала пропустил серию джебов и был потрясен. Захожий начал добивать немца, но первая попытка не удалась и начался клинч. Однако со второй попытки правый прямой отправил соперника на настил.
Шала попытался продолжить бой, но рано поднялся. В ходе следующего добивание немец упал после удара по корпусу — нокаут.
Для Захожего это 19-я победа в карьере и 15-я досрочная. Украинец ранее не проигрывал. Шала же потерпел первое поражение в карьере. Также у него 15 выигранных боев и пять нокаутами.
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