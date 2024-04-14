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Український гігант Захожий став чемпіоном з боксу — відео нокауту

14 квітня 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Український гігант Захожий став чемпіоном з боксу — відео нокауту
Граніт Шала — Олександр Захожий. Фото: twitter.com/PermantexG
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Шарлоттенбурзі, Німеччина відбулося велике боксерське шоу. В одному з поєдинків українець Олександр Захожий та німець Граніт Шала розіграли вакантний титул чемпіона Європи за версією EBU у надважкій вазі.

Українець вийшов переможцем цього поєдинку, повідомив портал Новини.LIVE.

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Захожий vs Шала

Починаючи з перших секунд поєдинку, Захожий показав супернику, що використовуватиме свої габарити та триматиме з ним дистанцію.

Олександр контролював бій своїм джебом, а у суперника рідко проходили контратаки.

У другому раунді Шала пропустив серію джебів і був приголомшений. Захожий почав добивати німця, але перша спроба не вдалася і почався клінч. Однак із другої спроби правий прямий відправив суперника на підлогу.

Шала спробував продовжити бій, але рано встав. У ході наступного добивання німець упав після удару по корпусу — нокаут.

Для Захожого це 19-та перемога у кар'єрі та 15-та дострокова. Українець раніше не програвав. Шала ж зазнав першої поразки в кар'єрі. Також у нього 15 виграних боїв та п'ять нокаутами.

Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

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