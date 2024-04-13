Помічник Реброва назвав найперспективнішого молодого тренера України

Гліб Платов. Фото: УАФ

Спортивний директор ДАК та помічник головного тренера збірної України Сергія Реброва Гліб Платов назвав найперспективнішого тренера України. Він озвучив несподіваний варіант.

Названий Платовим для ТаТоТаке фахівець працює у структурі "Дніпра-1".

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Найперспективніший тренер України

За словами Платова, найперспективнішим тренером в Україні є наставник "Дніпра-1" U-19 Ашур Імад Халед.

"Імад Ашур. Я не можу бути об'єктивним, але, на мій погляд, це, мабуть, найперспективніший молодий тренер у нашій країні з відривом", — сказав Платов.

За словами функціонера, Халед має необхідні знання, особисті якості, знає шість-сім мов та структурно працює по 22 години на день.

Також серед українських тренерів Платов виділив Валерія Іващенка з "Оболоні", Віталія Пономарьова з "Руху", Олега Дулуба з ЛНЗ, Романа Григорчука з "Чорноморця" та Олега Шандрука з "Вереса".

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