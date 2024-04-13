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Помічник Реброва назвав найперспективнішого молодого тренера України

13 квітня 2024 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Помічник Реброва назвав найперспективнішого молодого тренера України
Гліб Платов. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Спортивний директор ДАК та помічник головного тренера збірної України Сергія Реброва Гліб Платов назвав найперспективнішого тренера України. Він озвучив несподіваний варіант.

Названий Платовим для ТаТоТаке фахівець працює у структурі "Дніпра-1".

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Тренер юнаків "Дніпра-1" Імад Ашур. Фото: скріншот

Найперспективніший тренер України

За словами Платова, найперспективнішим тренером в Україні є наставник "Дніпра-1" U-19 Ашур Імад Халед.

"Імад Ашур. Я не можу бути об'єктивним, але, на мій погляд, це, мабуть, найперспективніший молодий тренер у нашій країні з відривом", — сказав Платов.

За словами функціонера, Халед має необхідні знання, особисті якості, знає шість-сім мов та структурно працює по 22 години на день.

Також серед українських тренерів Платов виділив Валерія Іващенка з "Оболоні", Віталія Пономарьова з "Руху", Олега Дулуба з ЛНЗ, Романа Григорчука з "Чорноморця" та Олега Шандрука з "Вереса".

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Дніпро-1
Олег Шандрук
Гліб Платов
Ашур Імад Халед

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