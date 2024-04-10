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Мудрик піде з Челсі через трансфер до Лондона відомого гравця

10 квітня 2024 07:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик піде з Челсі через трансфер до Лондона відомого гравця
Михайло Мудрик на розминці перед матчем Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може стати частиною угоди лондонського клубу з іншою командою. Вінгер на рік поїде зі "Стемфорд Брідж" і спробує свої сили у чемпіонаті Італії.

Відомий клуб хоче орендувати одразу деяких футболістів "Челсі", повідомляє Tutto Mercato.

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Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" на початку 2023 року та підписав з англійським клубом довгостроковий контракт. "Сині" не хочуть продавати 23-річного півзахисника, але можуть відправити його в оренду для того, щоб українець отримував стабільну ігрову практику.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі з "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Matthew Childs

Який клуб цікавиться Мудриком

"Челсі" необхідний стабільний та результативний форвард, який щосезону зможе забивати не менш ніж 15 голів. "Сині" зупинили вибір на футболісті збірної Нігерії та "Наполі". Йдеться про Віктора Осімхена.

Італійський клуб відхилив уже декілька пропозицій "Челсі" щодо гравця. Однак "Наполі" готовий погодитись з іншою пропозицією. Італійці хочуть отримати за Осімхена 60 млн євро та двох гравців "Челсі" в оренду. Це Михайло Мудрик та Конор Галлахер.

У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв за "Челсі" 29 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

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